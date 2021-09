Raplamaa ettevõtja müüs elutöö: see oli lihtsalt vältimatu samm

Tõnu Rahula müüs tänavu oma elutööks olnud OÜ Raikküla Farmer. Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia / Scanpix

Elutööna üles ehitatud ettevõtte müümine võib olla nii tehniliselt kui ka emotsionaalselt keeruline, kuid on ettevõtte arenguks lausa vältimatu, ütles Tõnu Rahula, kes müüs tänavu oma põllumajandusettevõtte Raikküla Farmeri, mida oli vedanud mitukümmend aastat.

Tõnu Rahula rääkis saates “Triniti eetris” elutöö müümise protsessist. Tema sõnul on ettevõtet müües oluline rääkida töötajatele muutuste vajalikkusest. Samuti on vaja jälgida töötajate meeleolusid, et konkurendid või ebaselgete kavatsustega osalised müügitehingu olukorda ära ei kasutaks ja ettevõtte töötajaid üle ostma ei hakkaks.

