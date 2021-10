Aastaid kestnud vägikaikavedu: ettevõtja madistab vallaga endise heinaküüni pärast

Rae vallas Patika külas asuv Kautjala 10 on ettevõtja ja valla tülli pööranud. Kunagi asus selles kohas heinaküün. Foto: Andras Kralla

Väikeettevõtja, kes tahab nimetada laohoone ümber tootmishooneks, madistab juba neljandat aastat Rae vallaga. Vald nõuab ettevõtja esindaja sõnul väikese asja eest miljonini ulatuvat investeeringut.

Metallelementide pulbervärvimisega tegeleva ettevõtte VIP House OÜ juhi Juri Kolesnikovi jaoks tähendab vaidlus veel ka seda, et ta rikub pangaga sõlmitud laenulepingut, milles on kirjas, et kui hoone kasutusotstarvet ümber ei nimetata, tuleb ettevõtjal hakata tasuma iga kuu trahvi.

