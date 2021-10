Äripäev eetris: Wise’i langus on tegelikult võimalus

12 miljonit dollarit kaasanud Testlio jahib suurt kasvu

Äsja 12 miljonit dollarit kaasanud Testlio asutaja Kristel Kruustük usub, et nad on alles suure kasvu alguses, sest potentsiaal on valdkonnas tohutu. Lisaks kasvu kiirendavale riskirahale on ettevõttele kindlaks toeks selle kasumlikkus.