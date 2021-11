Uute autode müük oli kümnete aastate viletsaim

EstLink 3 tooks meile odavama elektri hinna

Eesti ja Soome vaheliste ühenduste ehk EstLinkide kaudu on meieni jõudnud Soome soodne hüdroenergia. Mida rohkem ühendusi, seda sarnasemad on elektri hinnad naaberriikide vahel. Elering on alustanud analüüse, kas järjekorras kolmas ühendus Soomega oleks meie elektriturule kasulik, rääkis Äripäeva raadio sisuturundussaates ülekandevõrgu operaatori Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erkki Sapp.

