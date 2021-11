Uut rasva koguv ühisrahastusvaal jätab tuhanded vanad investorid liivale visklema

Majandustulemused kinnitavad Bondora asutaja Pärtel Tombergi (fotol) sõnu - tema juhitud platvorm teenib isegi pandeemia ajal tegevusajaloo suurimaid kasumeid, kuid paljud investorid tunnevad, et Bondora laenud ei paku neile loodetud kasumeid. Foto: Andras Kralla

Bondora vahendatud personaallaenud ja nende järelturg on vaikselt hääbumas, kuna platvorm on suunanud oma äritegevuse uutele teenustele, mistõttu on investorid täheldanud, et firma on traditsioonilisi investeerimisteenuseid vaikselt välja suretamas.

Eesti investoreid koondavates foorumites ollakse kohaliku ühisrahastusturu ühe alusepanija suhtes juba pikemat aega skeptilised. Bondorale on heidetud ette liiga optimistlike tootluste reklaamimist, probleeme tagasimaksetega ja võlamenetlusega seotud tasude korjamist väikeinvestoritelt. Seetõttu soovitatakse Eesti investoreid koondavates veebikogukondades väikeinvestoritel Bondora vahendatud personaallaenude rahastamisest pigem eemale hoida.

