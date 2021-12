Leedu mured Hiinaga jõudsid pankadesse

Hiinas tekkinud segaduste klaarimiseks palus Leedu appi Euroopa Komisjoni. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina ettevõtted piiravad äritegevust Leeduga, vahendab Leedu uudisteportaal 15min.

Detsembri algusest saati on Leedu ettevõtjatel olnud raskusi Hiinaga. Kui alguses oli Leedul Hiinas raskusi kaupade deklareerimisega, siis hiljem mure lahenes. Nüüd ütles Leedu-Hiina kaubanduskoja juht Rokas Radvilaviciuse, et kuskilt ei ole veel tulnud ametlikke juhiseid, kuid tema sõnul üritavad Hiina ettevõtted koostööd Leedu firmadega vähendada. Ta lisas, et väiksemat aktiivsust tuntakse muu hulgas pankade kaudu.

