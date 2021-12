Audiitorfirmade TOP 2: edu tõi töötajate tahe mõelda välja vaid oma valdkonnast

PwC tuli audiitorbüroode edetabelis teiseks. Ettevõtte juhtivpartneri Tiit Raimla sõnul on kõige tähtsamad inimesed, tänu kellele on teenus tipptasemel: “Kavas on veelgi enam arendada tegevusi, mis toetavad töö ja isikliku elu tasakaalu, et tööhoos end mitte ära kaotada.”