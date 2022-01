Uudised

President noppis majandusnõuniku keskpangast

Kaspar Oja (vasakul) alustab peagi tööd president Alar Karise majandusnõunikuna. Foto: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei

President Alar Karise majandusnõunikuna alustab alates 1. veebruarist tööd Kaspar Oja.

Oja ütles presidendi kantselei vahendatud teates, et Eesti majandusareng on eriline, sest sarnasel elatustasemel olevate riikide majanduskasv on harilikult palju väiksem kui meil.

