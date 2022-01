Riigi uus radarisüsteem avab tuuleenergiale suure osa Mandri-Eestist

Sõnajalgadele lohutuseks öeldakse kaitseministeeriumist, et Aidu parki püstitatud maste nad maha võtma ei pea Foto: LIIS TREIMANN

Kaitseministeeriumi uued radarid valmivad eelduslikult aastatel 2024 ja 2025. Kokku lähevad need maksma üle 70 miljoni euro, mille jaoks raha tuleb kaitseväe eelarve väliselt.

Õhuväe peainsener major Mati Kuppar rääkis, et 2024. aastal valmib eelduslikult osaliselt Kirde-Eestis tuuleenergeetika arendamist avav radarisüsteem. Ta ütles, et hetkel on valitud sinna aktiivsüsteem, mis paikneb Jõhvi lähistel ja vabastab tuuleparkide ala. Aktiivradar lubab jätkata Varja, Purtse ja Aidu tuuleparkide arendamisega.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099