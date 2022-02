Eestis sadu inimesi palganud Swappie kaasab 108 miljonit eurot

Veokijuhte tabas absurdne kohustus, riigid suhtuvad leplikult

Mitmed Euroopa riigid on teatanud, et suhtuvad sõidumeerikutesse piiriületuste sisestamise kohustusse mõistvalt ja vähemalt esialgu selle täitmata jätmise eest trahvi ei tehta või on need üsna leebed,

Mitmed Euroopa riigid on teatanud, et suhtuvad sõidumeerikutesse piiriületuste sisestamise kohustusse mõistvalt ja vähemalt esialgu selle täitmata jätmise eest trahvi ei tehta või on need üsna leebed,