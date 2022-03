Värbamisagentuuri asutaja: vaadake oma CV'd üle!

CV Partner asutaja ja 1koolitus kooli kaasasutaja ning lektor Iren Tomski. Foto: Erakogu

"Delovõje Ljudi" saatekülaliseks oli värbamisagentuuri CV Partner asutaja ja 1koolitus kooli kaasasutaja ning lektor Iren Tomski. Irenil on 13-aastane kogemus personali värbamisel, läbi viinud 18 000 vestlust alates kvalifitseeritud spetsialistidest kuni tippjuhtide välja ja aidanud täita üle 1300 töökoha. Tema sõnul inimesed alahindavat CV't, tegelikult on see hästi oluline dokument.

"Koolis võiks isegi õpetada, kuidas koostada kandideerimisdokumente. Hetkel ma näen, et see on probleem, nii tööandja kui töötaja jaoks, nad ei leia teineteist," märkis Tomski. Ta tõi näitena, et töötukassast tulevate inimestega koostatakse CV-d vastavalt valdkonnale. "Alguses nad ei näe suurt vajadust CV koostamisel. Tegelikult on see hästi oluline dokument. See on esimene asi, mida tööandja näeb ning mille põhja tegelikult teeb valikut," tõdes ta.

