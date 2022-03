Venemaa peatab välislende, et takistada renditud lennukite tagasivõtmist

Venemaa lennufirmad ei plaani oma renditud lennukitest lihtsalt loobuda. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa peatab osad rahvusvahelised lennud, et takistada välismaa rendifirmadel lennukite tagasivõtmist, kirjutab Bloomberg.

Venemaa lennunduse regulaator ütles, et piirangud kehtestatakse 6. märtsil ning need puudutavad lennufirmasid, kes on rentinud lennukid välismaa ettevõtetelt.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099