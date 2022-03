Eksperdid: viis sammu vääramatu jõuni

Soraineni partner, vandeadvokaat Piret Jesse ja jurist Kätlin Helena Sehver. Foto: Kaupo Kikkas

Maja ei saa tähtajaks valmis, sest Ukrainas on sõda? Advokaadibüroo Sorainen kinnisvara- ja ehitusõiguse eksperdid Kätlin Helena Sehver ja Piret Jesse pakuvad ehitusettevõtjale viis sammu vääramatule jõule tuginemiseks.

Ehitussektorist on viimastel nädalatel tulnud hulgaliselt signaale, et sõja tõttu viibivad ehitustööde valmimised – küll on häiritud tarneahelad, küll on puudu materjalidest ja tööjõust. Sarnaselt COVID-19 pandeemia algusaegadega soovivad tarnijad ja (all)töövõtjad ka praegu vabaneda ootamatult ebasoodsaks muutunud lepingute täitmise kohustusest.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev