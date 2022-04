Uudised

Pakosta: ukrainlaste diskrimineerimine üüriturul on keelatud ja karistatav

Ukraina sõjapõgenikud Niine vastuvõtupunktis. Foto: Andras Kralla

Ukraina sõjapõgenikel on keeruline Eestis üürikorterit leida, sest paljud üürileandjad diskrimineerivad neid. Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta sõnul on taoline diskrimineerimine keelatud ja ka karistatav.

Pakosta teatas, et Eestis on keelatud korteri või maja välja üürimisel tõrjuda üürilisi põhjendusega, et neil on lapsed, põgenikustaatus või et nad on välismaalased, naised või mehed. „Nende tunnuste alusel inimese tõrjumist loetakse diskrimineerimiseks. Diskrimineerimine on keelatud ja karistatav ning võib kaasa tuua rahalise nõude diskrimineerimisest tekkinud kahju leevendamiseksm“,“ teatas Pakosta.

