Riigikogu avaldus: Venemaa paneb Ukrainas toime sõjakuritegusid ja genotsiidi

Nädal tagasi tegi riigikogule videopöördumise Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, täna tuli üksmeelne avaldus. Foto: Liis Treimann

Riigikogu kuulas tänasel täiendaval istungil ära Ukraina parlamendi delegatsiooni juhi Olena Šuljaki kõne ning võttis ühehäälselt vastu avalduse Venemaa sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas.

Ukraina parlamendi liige Olena Šuljak ütles riigikogu ees, et tänane hääletus on Ukraina jaoks ajalooliselt oluline, edastas riigikogu pressiteenistus. See, et Venemaa tegevus tunnistatakse Ukraina rahva vastaseks genotsiidiks, on tema sõnul tähtis kümnete tuhandete hukkunute mälestuseks, aga ka neile, keda on piinatud ja vägistatud, kelle majad on hävitatud, ning neile, kes on täna sunnitud Mariupolis end pommitamiste eest keldrites peitma. „Selline kuriteo kvalifitseerimine viib pöördumatu kohtumõistmiseni. Seda alates täideviijatest, lõpetades isiklikult Vladimir Putiniga,“ ütles ta.

