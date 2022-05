Saaremaa mahemunatootja müüb digikanu: see on nagu kolhoos 2.0

Yrjö Ojasaar: miks pole meie juhiluba NFT?

Mis on need kolm asja, millele peaks iga Web 3.0 maailma siseneja mõtlema, mida see uudne tehnoloogia endast üldse kujutab ja meile pakub ning milline on investori vaatepunkt, kirjeldas seekordses foundME podcastis Change Venturesi kaasasutaja ja idufirmade mentor Yrjö Ojasaar.