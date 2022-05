Ärev signaal on kõlanud: ehitaja kardab tellimuste kadumist

Kaido Somelar. Foto: Raul Mee

Ehitajatel on tekkinud mure, et transpordiameti 50 taristuhanke tühistamine võib anda ka teistele riigifirmadele signaali, et selline käitumine on mõistlik. "Aga see on väga vale samm, kui riik lükkab kriisi ajal enda planeeritud tööd edasi, sest raskel ajal on riigi roll just tööd anda ja rohkem tellida," ütles ASi Ehitustrust juht Kaido Somelar.

Äripäev kirjutas sel nädalal , kuidas ministeeriumid on saanud ülesande mai lõpuks hinnata, kas kõikide objektide lõpetamiseks üldse jagubki raha ning milliseid valikuid tuleb langetada. Kaido Somelar aga toob esile majandusteoorias tuntud tõe: kui majanduses on buum, peab riik seda jahutama, aga kui on kriis, siis ettevõtetele rohkem tööd andma, et kompenseerida erasektori langust.

