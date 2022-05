Maa-ameti andmete anomaalia tekitas tormi veeklaasis

Väike nali tänases päevas. Tõnu Toompark kirjutas oma sotsiaalmeediakontol: "Hoidke oma hobuseid! Tallinna 05.2022 esialgsete korteritehingute andmete baasilt on tehinguhind 3752 €/m² aastatagusest 65% kõrgemal!" Foto: Andras Kralla

Kinnisvara ekspert Tõnu Toompark tõi oma sotsiaalmeedialehel välja huvitava leiu. Eelmise aasta maikuus oli Tallinna korteriomandite tehinguhinnaks keskmiselt 2274,64 eurot ruutmeetri kohta, kuid tänavu on see lausa 3752,16 eurot ruutmeeter.

Toompark imestas, et selliste andmete järgi peaks olema tehinguhind tänavu maikuus olema 65 protsenti suurem kui mullu. "Mulle vägisi tundub, et kuskil peab olema komaviga," ütles Toompark Äripäevale, et sellist tõusu on raske uskuda.

