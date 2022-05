Alustava disaineri kivid ja kännud: sattusin olukorda, kus mu ideid varastati

Disainer Laura Saks leiab, et andekus on hoopis kõva töö. Seda on ka tema teinud ja jonni jätmata jõudnud oma ehete brändini. Foto: Andras Kralla

Laura Saks (29) on Saaremaa neiu, keda on alati paelunud kunst ja disainimine. Nüüd on realiseerumas tema suur unistus: ehtebränd EGG on tuntud üle Eesti ja võitnud isegi olulise disainiauhinna. Noore ettevõtja teekond eduni on aga olnud künklik, rinda on tulnud pista ka ideevargusega.

Ei, ajakirjanik Laura Saks ei kirjuta lugu iseendast, vaid kaks nimekaimu kohtuvad ühel rahulikul õhtupoolikul Saaremaal. Üks on ajakirjanik, teine mikroettevõtjast disainer.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev