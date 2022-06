Kessler: peame valmistuma stagflatsiooniks

Keskkonnaminister: looduskaitsjad on äärmuslikud, töösturid mitte

Keskkonnakaitsjate nõudmised on erinevalt tööstuste esindajate omast äärmuslikud, rääkis keskkonnaminister Erki Savisaar Äripäeva raadios. „Äriinimesed on probleemi nägemisel pakkunud lahendusi. Kaitsjate lahendus on see, et ärme tee mitte midagi ja keelame kõik ära,“ rääkis minister.

