Starship koondab kümnendiku töötajatest

Ahti Heinla: me pole veel inimesest mäekõrguselt üle. Aga töötame selle nimel

Starship kaasas investoritelt 42 miljonit eurot ja peab lainemisplaane. Ettevõtte asutaja Ahti Heinla rääkis Äripäeva Raadio hommikuprogrammis, et ettevõte hakkab värbama sadu töötajaid. "Robotiga vedu on odavam ja see töötab, aga ei ole veel inimesega kauba veost mäekõrguselt üle. Aga töötame selle nimel, et oleks," ütles ta intervjuus. Millised on ettevõtte edasised plaanid ja sihid, sellest rääkis ta intervjuus.