Sõda pani Stora Enso Eestis pea ületamatu väljakutse ette

Positiivne hoiatus tõmbas tähelepanu

Süngete börsiuudiste keskel hakkab silma, kui hoiatus antakse hoopis sel põhjusel, et oodatakse seni arvatust paremaid tulemusi. Selline signaal tuli läinud nädalal Põhjala metsandushiidudelt Stora Enso ja UPM Kymmene. See tekitas huvi lähemalt vaadata, mis on selle positiivse hoiatuse taga ja kui head on metsandussektori väljavaated praegustes keerulistes oludes.