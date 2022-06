Positiivne hoiatus tõmbas tähelepanu

Soome metsandusele ennustatakse tulevasteks aastateks madalamaid kasumeid. Foto: Liis Treimann

Süngete börsiuudiste keskel hakkab silma, kui hoiatus antakse hoopis sel põhjusel, et oodatakse seni arvatust paremaid tulemusi. Selline signaal tuli läinud nädalal Põhjala metsandushiidudelt Stora Enso ja UPM Kymmene. See tekitas huvi lähemalt vaadata, mis on selle positiivse hoiatuse taga ja kui head on metsandussektori väljavaated praegustes keerulistes oludes.

Stora Enso andis eelmise nädala alguses teada, et ootab tänavu läinud aastaga võrreldes suuremat ärikasumit. Kuni sinnamaani oli kehtinud prognoos, et kasum tuleb mulluse 1,528 miljardi euroga võrreldes üsna samal tasemel. Paranenud väljavaate tagas olukord, kus Stora Enso kõigil olulistel turgudel on püsinud tugev nõudlus kontserni kõigi üksuste toodete järele. Lisaks on mitmel turul pakkumise ja nõudluse vahekord jätkuvalt tasavägine, mis on võimaldanud hindu tõsta. See omakorda on aidanud kontsernil kasvava inflatsioonisurvega toime tulla.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev