Segadused Türgi sadamas: Eesti ettevõte kisti Venemaa viljavarguste skeemi

Žibek Žolõ asub hetkel Türgis Karasu sadamas, teravilja päritolu uurimine kestab edasi. Foto: bizmedia.kz

Türgi võimud on Ukraina prokuratuuri palvel kinni pidanud laeva, milles on ligi 7000 tonni Ukrainast pärit nisu. Kahtlustatakse, et tegu on Ukrainast varastatud teraviljaga. Veose tarnija on aga Tartus registreeritud ettevõte, mille juht on teatanud laevaomaniku väitel veose täielikku legitiimsust, kirjutab Logistikauudised.

Türgi võimud pidasid Karasu sadamas kinni Vene lipu alla seilava laeva Žibek Žolõ, mille pardal on ligi 7000 tonni teravilja. Laeva omanikuks on Kasahstani raudteefirma KTZ, kes on selle aga prahtinud Vene ettevõttele LLC Green Line. Viimase omanikud ei kuulu ühegi sanktsiooni alla, ehk Kasahstani pool pole teinud midagi ebaseaduslikku, kirjutab Logistikauudised.

