Millal loetakse teenusepakkumine OÜtamiseks?

Vasakult maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna ümbrikupalga valdkonnajuht Marc Mälter, saatejuht Paavo Siimann ja audiitorettevõtte Ernst & Young Baltic juhtivpartner Ranno Tingas Foto: Foto: Andres Laanem

OÜtamine ehk tegeliku töösuhte varjamine pole üheselt mõistetav, aga maksuriske tasub hinnata hoolikalt just teenuse ostjal. Maksuasjades on oluline vaadata teenuse tegelikku sisu, mis on olulisem kui vorm.

OÜtamine on rahva seas levinud väljend tegeliku töösuhte varjamise kohta, lisaks OÜdele kehtib see ka kõigi teiste juriidiliste vormide puhul. “See on näiteks olukord, kus on tehtud teenusleping, aga tegelikult inimene töötab teiste töötajatega samadel alustel, aga esitab oma töö eest arve,” selgitas maksu- ja tolliameti ümbrikupalga valdkonnajuht Marc Mälter raadiosaates "Finantsuudised fookuses".

