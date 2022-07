Projekteerimisfirma Esplan ostab konkurendi

Maailma võtmetöötajad ähvardavad anda majandusele valusa hoobi

Pandeemia on tekitanud enneolematu koormuse ülemaailmsetele tarneahelatele ja ka neid üleval hoidvatele töötajatele. Tundub, et paljudel on nüüd saanud küllalt.

