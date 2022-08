Artikkel

Venemaa väidab, et sanktsioonid ainult tugevdavad majandust. Vale!

Mustad pilved Kremli torni kohal, Moskva, juuli. Foto: MAXIM SHEMETOV, Scanpix

Venemaa võimud väidavad, et Euroopa Liidu ja USA sanktsioonid tugevdavad riigi majandust. Kas see on tõsi?

„Ettevõtete lahkumine ja sanktsioonid sandistavad Venemaa majandust,“ on Yale’i ülikooli ekspertrühma uue raporti pealkiri. Teadlased kirjutavad, et suhtumine Venemaasse kui nafta- ja gaasitarnijasse on õõnestatud ning pööre itta ei suuda lääne turge täielikult asendada. Lisaks seisavad ettevõtted paljude kaupade tarnimise lõpetamise tõttu silmitsi tõsiste probleemidega ning kriitiliste ressursside, osade ja tehnoloogiate nappusega, nn paralleelimport (st import ilma õiguste omaniku loata) ei suuda neid auke täita.

