Arvustus. Dacia Jogger oleks nagu odavamate hindadega ajast välja vupsanud

Dacia Jogger mõjub justnagu meenutus ajast, mil Opel tootis Zafirat, elekter maksis alla 40 euro MWh ning vähem kui 20 000 eurot ostis juba üpris suure uue pereauto. Aga Joggeri saabki ühega algava summa eest kenasti kätte! Foto: Dacia

Metsik inflatsioon lööb valusalt rahatasku pihta, uued autod läinud liiga kalliks ning linnamaasturid ei kõlba? Astuge siiapoole …

Sellise hinnaga pole vaja pikalt mõelda – Dacia Joggerit võib kõhklemata soovitada. Väikeauto à la Škoda Fabia või Hyundai i20 raha eest annab Dacia enam-vähem võrdse mugavusvarustusega seitsmekohalise mahtuniversaali. Välimus on okei, kolmandassegi istmeritta mahuvad teismelised ja vajadusel muutub see vaat et väikekaubikuks (maksimaalne kaubaruumi maht üle 1,8 kuupmeetri). 20sentimeetrine põhjakõrgus teeb silmad ette paljudele kvaasimaasturitele.

