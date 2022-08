Saksamaa raalib, milliste firmade gaasitarbimist talvel kärpida

Saksamaa föderaalse energiaagentuuri Bundesnetzagenturi juht Klaus Müller. Foto: DPA/Scanpix

Saksamaa peab gaasikasutust praegu viiendiku võrra kokku hoidma, et vältida sundkärpeid talvel, vahendab kohaliku regulaatori hoiatust Financial Times. Saksamaa ärid ja majapidamised panevad end valmis põlvkonna suurimaks energiakriisiks.

Riik on gaasi hädaolukorra teisel astmel. Kolmas ja viimane aste tähendaks gaasi piiramist ettevõtete jaoks. Siis peaks Saksamaa föderaalne energiaagentuur Bundesnetzagentur otsustama, millised firmad peavad vähema gaasiga või ilma selleta hakkama saama. Agentuuri juht Klaus Müller tunnistas, et vastutada otsuse eest, mis mõjutab tuhandeid ärisid - see on raske koorem.

