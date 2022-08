Artikkel

Algab Ukraina taastamine. Eesti puitmajatootjad kõhklevad: tempo on liiga kiire

ESTDEV tegevjuht Kadri Maasik (vasakul) nentis, et see, kas Eesti võtab ette veel mõne objekti taastamise või nullist ehitamise, sõltub juba rahast. "Projektidel on erinevad hinnalipikud. Paralleelselt praeguse projektiga alustame ka selle planeerimisega, millised võiksid olla järgmised ehitused." Foto: Liis Treimann

Eesti paneb õla alla Ukrainas Žõtomõri oblastis uue lasteaia ehitamisele, töö selleks peaks pihta hakkama juba sel sügisel. Puitmajatootjaid paneb aga hankel osalemises kõhklema harjumatult tihe ajagraafik.

Mateki juht Sven Mats ei ole veel otsustanud, kas hankel osaleda, kuid ilmselt langetab ta otsuse sel nädalal. Hankel on üks suur miinus. „Tempo on päris kiire. Seal on päris palju joonestada ja tuleb tunnistada, et ega me praegu ka päris käed rüpes istu. Ühtepidi on meil tahtmist ja huvi, aga hindame oma võimekust,“ nentis Mats, et tellimusi neil jätkub.

