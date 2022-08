Piirilinna pisikese kohviku omanik palga tõstmisest: "Võib-olla ettevõtjana ma ei peaks sellele mõtlema, aga mina mõtlen."

"Takistus, mis teele satub, võib tunduda ületamatu, aga kui sa saad sellest jagu, siis ju polnud see tõeline takistus," usub meditsiinivaldkonnast väikeettevõtlusesse liikunud Jana Kikkas, et asjad, mis on määratud juhtuma, tulevad sujuvalt. Foto: Laura Saks