Kempsuettevõtja müüb äri konkurendile: tahaks elus midagi muud ka proovida

Linnamäe äride ostja on Euroopas tuntud tegija

Apaxi fondi soov soetada Margus Linnamäelt kuulutuseportaalide äri näitab, et Balti riigid on endiselt atraktiivne piirkond, kuhu investeerida, tõdes Ellex Raidla advokaat Sven Papp, kes aga tõdes, et ostu-müügitehingute lainehari hakkab siiski mööduma.