Azovstali omanik plaanib Euroopasse terasetehast

Uudistest kõigile tuntuks saanud Azostali tehase omanikfirma Metinvest tahab rajada Euroopasse Ukraina rauamaagi töötlemise tehase.

Algne plaan nägi ette Azovstalis toodetud terase töötlemist, aga sellest loobuti sõja tõttu, vahendas tööstusuudised.ee . Metinvesti peadirektor Juri Rõženkov rääkis Ukraina ajalehele NV Business antud intervjuus, et Azovstalist toodangut loota ei ole, praegu on kaalumisel Krõvõi Rihis toodetud rauamaagi töötlemine. Varem on räägitud, et see võib tulla Itaaliasse või Bulgaariasse.