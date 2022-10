Artikkel

Riia lahes seisab juba kevadest saadik arestitud väetisega laev ja ilmselt jääbki seisma

Singapuri laev seisab Riia lahes juba märtsist alates ja ilmselt seisab seal veel teadmata arv kuid. Foto: lsm.lv

Riia lahes seisab juba märtsist alates 55 000 tonni kaaliumkloriidiga laev nimega Asian Majesty. Laev arestiti Venemaa oligarhidele kehtestatud sanktsioonide tõttu, kuna pardal olev väetis kuulub Kremlile lähedase ärimehe Dmitri Mazepiniga seotud ettevõttele.

Läti televisiooni saade "De Facto" teatas septembris, et Singapuri lipu alla olev laev ise võib Läti territooriumilt lahkuda, kuid sellel olevat väetist peetakse sanktsioonide all olevaks majandusressursiks ja see on arestitud, kirjutas väljaanne Logistikauudised.ee. Lasti väärtuseks on hinnatud umbes 17 miljonit dollarit, mille mahalaadimine on vastutavate asutuste selgituste kohaselt aga võimatu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev