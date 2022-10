Nädala raadiohitid: julgus kinnisvaradogmasid trotsida viis eduni ja uus rahandusminister

Käo ja Hanschmidt: maksudebatist pole kellelgi midagi head loota

See on naiivne ootus, et maksudebati järel ettevõtjate maksukoormus langeks, leiavad ettevõtjad ja Eesti Tööandjate keskliidu volikogu aseesimehed Jüri Käo ja Ain Hanschmidt värskes saates "Tööandjate tund".