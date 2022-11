Kinnisvarainvestorid: praegu on soodne aeg korteritesse investeerida, üürihinnad tõusevad

Kinnisvarainvestor Karin Vinkel on kindel, et kui kinnisvaraturg langebki 10-20% nagu ennustatakse, siis järgneb langusele väga kiire tõus.

Kinnisvarainvestor Karin Vinkel on kindel, et kui kinnisvaraturg langebki 10-20% nagu ennustatakse, siis järgneb langusele väga kiire tõus. Foto: Liis Treimann

Kodu osta on alati õige aeg, ent kinnisvarasse investeerida on nüüd aeg suisa soodne, rääkisid Eesti Kinnisvara Firmade Liidu konverentsil kinnisvara eksperdid ja investorid.

Everaus Kinnisvara OÜ juhatuse liige Janar Muttik tõdes, et tema ei näe, et eluasemete üürihinnad kukuvad. Temaga nõustus ka kinnisvarainvestor Karin Vinkel, kes usub, et hinnad jätkavad lausa tõusmist, kirjutab kinnisvarauudised.