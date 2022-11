Küttepuidu hind tõusis aastaga üle 200 protsendi

Küttepuudest puudust pole, lihtsalt hind kerkis mitu korda

Enne praeguse kütteperioodi algust on küttepuud peaaegu kolm korda kallimad kui aasta tagasi. Hea uudis on, et erinevalt eelmisest kevadest puudest puudust pole, puud tuuakse kohale paari päevaga, kinnitavad ettevõtjad.