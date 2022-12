Nädala lood: arendajad külmutavad hindu, koondamiste ja maksuvõlgade arv kasvab

Uute korterite müügitempo on aeglustunud. Foto: Andras Kralla

Ka sellel nädalal kirjutas Äripäev selgetest märkidest, kuidas majandus langeb. Nõnda panevad arendajad projekte sahtlisse, ettevõtted võitlevad pankrotihaldurite pilgu all ellu jäämise nimel ja koondamised – nende arv kasvab.

Kokku on Eestis tänavu arvele võetud 9200 koondatut, mis on pisut rohkem kui eelmisel aastal kokku – aga aasta pole veel läbi. Viimasel ajal on koondatuid lisandunud umbes 1000 iga kuu.

