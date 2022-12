Minister Järvan: ma olengi väga arrogantne

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvan Foto: Andras Kralla

Ettevõtlusminister Kristjan Järvani arvates pole tal ettevõtjatega mingit suurt konflikti ja teda ei häiri, kui teda arrogantseks nimetatakse: "Ma olengi väga arrogantne. Ma ei viitsi."

Järvani arvates on klassikaline poliitika – et jaa, mõtleme, vaatame, ajame udujuttu. "Ma tean, et on rasked ajad, aga rääkida, et hakkame kõiki toetama ja raha tuleb seina seest – sellist lolli juttu ei ole vaja ajada," leiab ta. "Kas see on arrogantsus, kui ma ütlen asju otse välja? Ma hoian teie aega kokku."

