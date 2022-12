Confido koondas paarkümmend inimest

Biomeditsiinigasell: 10% kasvada ei ole meie jaoks piisavalt ambitsioonikas

„Kasvuplaan võiks olla ikkagi suurem,“ on Eesti juhtiv viljatusravi arst Andres Salumets oma ettevõtte Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse järgmise majandusaasta suhtes enesekindel. „Talente otsime 24/7, iga inimese puhul mõõdame me tema lisandväärtust,“ kirjeldab Salumets värbamisplaane ning lisab, et töötajate palgad järgmisel aastal tõusevad.

