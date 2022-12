Halduskohus: AS Giga peab tasuma üle poole miljoni euro makse

ASi Giga juhatuse liige Janek Veeber. Foto: Raul_Mee

Tartu halduskohus nõustus maksu- ja tolliametiga (MTA), et Janek Veeberi ja tema poja Franek Veeberi juhitud AS Giga on sularahatehingute varjus jätnud tasumata kokku üle 521 000 euro eest makse.

Nimelt tuvastas maksuhaldur, et Giga oli teinud sularahas ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid summas 1,105 miljonit eurot, millelt jättis arvestamata, deklareerimata ja tasumata tulumaksu summas 276 330 eurot.

