Tippude põhjad. Veljo Ipits ei usu prognoose väikesest majanduslangusest

Salvesti omanik ja nõukogu esimees Veljo Ipits valmistub majanduslanguseks uute ekspordi- ja allhankepartnerite otsimisega. Foto: Maria Kilk

Oma 35aastase ettevõtjakarjääri jooksul hulga kriise üle elanud Salvesti omanik ja nõukogu esimees Veljo Ipits ei usu prognoose, et näeme alanud aastal vaid väikest majanduslangust, millele järgneb kohe tõus.

“Ei usu sellepärast, et päris nii kergelt see ei käi. See eeldab teatud positiivsete eelsündmuste toimumist, mis on nendesse prognoosidesse sisse kirjutatud. Kas nad toimuvad või ei toimu, seda on väga raske prognoosida,” rääkis Ipits.

