Luhtunud piimatööstuse suurtehingut saadab segadus: Estover tahab Saaremaa Piimatööstust ikkagi endale

Estoveri esimene entusiastlikult alanud katse osta Saaremaa Piimatööstus luhtus, kuid suurtehingut pole veel maha maetud. Samas pole osapooled tehingu lõpetamise põhjustes ning selle jätkamises veel päris ühel meelel.

Sügisel rääkisid nii Estoveri omanik ja juhatuse liige Ago Teder kui ka Saaremaa Piimatööstust omava Saaremaa Piimaühistu nõukogu esimees Tõnu Post, et koondumine on igati kasulik mõlemale osapoolele. Eelmisel nädalal teatas aga konkurentsiamet, et Estover on koondumisest loobunud ning amet lõpetab tehingu hindamise.