Nädala lood: sportlased investeerivad end rikkaks, vennad Linnamäed salatsevad Skeletoniga

Endine tippsuustaja Kristina Šmigun-Vähi on üks mitmest endistest ja praegustest sportlastest, kes on eduka investeerimisega jõudnud tänavusse Investorite TOPi. Foto: Matthias Schrader, AP/Scanpix

Selle nädala loetumate ja olulisemate lugude sekka jõudsid killud tänavusest Investorite TOPist ja potentsiaalse ükssarviku Skeletoni osaluste vangerdamisest. Kõrvale ei jäänud ka kõige kiirema kasvuga ettevõtted ehk gasellid.

Neljapäeval selgusid Gaselli Kongressil need ettevõtted, kes väärivad kõige kiirema kasvuga ettevõtte ehk gaselli tiitlit. Gaselli TOP reastas üle tuhande ettevõtte, kes suutsid kahe aastaga kasvatada üle 50 protsendi nii müügitulu kui ka maksueelset kasumit.

Äripäevaga vestelnud gasellid ütlesid , et nad armastavad oma tööd väga ja see on üks hea põhjus, miks kasv kaasneb justkui iseenesest. Tänavustest gasellidest saab pikemalt lugeda siit

Investoriks pürgivad ka sportlased ja meelelahutajad

Tänavuses Investorite TOPis hakkasid teiste seas silma mitmed (endised) sportlased. Näiteks ankade eduloosse on suurelt panustanud endine tippsuusataja Kristina Šmigun-Vähi, kes on TOPis võtnud sisse 662. koha 212 286 euro suuruse Tallinna börsi portfelliga. Sellest 53% ehk 113 560 eurot moodustab LHV ja 32% ehk 68 666 eurot Coop Pank. Nendele lisaks on Šmigun-Vähil 14% ehk 30 000 ulatuses Harju Elektri aktsiaid.

Samuti suusarajalt tuttav endine tippsportlane Jaak Mae on end seekord seadnud TOPis 920. kohale, omades 158 700 euro eest üksnes EfTENi III kinnisvarafondi aktsiaid.

Rallisõitja Jüri Vips on oma Tallinna börsi investeeringud teinud First Northi alternatiivturul, panustades enim automaailmas tegutsevale Moderale. Nii on 97% Vipsi 58 650eurosest portfellist just automüügi tarkvaraga äri tegevas ettevõttes. 3% Vipsi investeeringutest on tehtud TextMagicusse. Sellega pole Vips küll jõudnud investorite esimese tuhande sekka, aga on esimesi samme juba selle suunas teinud.

Lisaks torkavad investorite seast silma veel muusik Tanel Padar, raadiohääl ja DJ Allan Roosileht, telesaadete tegija Teet Margna, endine supermodell Carmen Kass, luuletaja Hando Runnel ja nii mõnigi teine.

Investorite TOPiga saad pikemalt tutvuda siin

Elu esimene karuturg ei peleta

Viimastel tipuaastatel investeerimisega alustanud said mullu turgude langusele pöördumisega sahmaka külma vett, kuid see pole noori investoreid morjendanud.

Väikeinvestor ja ettevõtja Kaie Moisa alustas oma investeerimisteekonda 2021. aasta jaanuaris, mil turud toimetasid tipu ligidal.

Oma senise kogemuse kohta tõdes Moisa, et kindlasti on ta võidus ega kahetse midagi. „Vastupidi, olen väga rahul, et olen leidnud uue väljundi, sest karta on, et see raha oleks muidu leidnud koha kusagil mujal,“ tunnistas investor.

Vennad Linnamäed salatsevad Skeletoniga

Kui veel aasta alguses kuulus superkondensaatoreid tootvast Skeletonist suhteliselt väike osa ärimees Margus Linnamäele, siis jaanuari lõpus tema osalus suurenes.

Varem kuulus MM Grupile Skeleton Technologies Groupis 15,63%. Nüüdseks kosus see 24,56% peale. Osaluse suurus Skeletonis muutus tänu sellele, et vennad Linnamäed tegid vangerduse. Nimelt liikus Margus Linnamäe venna Aivar Linnamäe ettevõttelt Aifal osa MM Grupile.

Nii Margus kui ka Aivar Linnamäe vastust tehingule saab lugeda siit

Altkäemaksusaaga lõppes kopsaka noosiga

Olulist rolli mängib selles ka Vinkile pea veerandsada aastat leivaisaks olnud Tallinna Linnatranspordi AS. Linnafirma suutis segase paberimajanduse tõttu tõestada ära üksnes selle, et ettevõttele on tehtud kahju poole miljoni euro eest. See on esialgsest hinnangust pea kolm korda väiksem summa.

Skandaalse poliitilise liikumise juht meelitab investeerima salaühistusse

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti abiga õnnestus lugejateni tuua info krüptoärimehest ja algajast poliitikust Oleg Ivanovist, kes lubab oma salaühistu investoritele fantastilist tootlust tundmatutest ja kohati ka likvideeritud firmadest ning julgustab astuma uue krüptoraha omanikke sekka. Kõike seda koostöös riigi suurima hoiu-laenuühistuga.

Oleg Ivanov on eelmisel aastal loodud Kremli-meelse poliitilise liikumise Koos üks liidritest. Vähem on teada, et ta on eelmise aasta lõpus loodud tulundusühistu Rahvusvaheline Koostöö juhatuse liige. See ühistu lubab oma liikmed päästa finantskatastroofist, mis akna taga paistab.

Tulundusühistu ei tegutse avalikult, kuid Delovõje Vedomosti korrespondendil õnnestus pääseda ühistu kinnisesse veebivestlusse.

Ukraina sõja lõpp lööb Eesti kinnisvaraturgu

Majanduse madalseis on möödumas ning elamukinnisvaraturu elavnemine võib hoo sisse saada aasta teises pooles, prognoosisid turuosalised Äripäeva kinnisvarakonverentsil. Sõja lõpp ähvardab aga kinnisvaraturule järgmise mure tuua

“Ebapopulaarne arvamus kindlasti, aga kõige suurem risk nii äri- kui elukondlikule kinnisvarale on minu hinnangul täna sõja lõppemine,” rääkis kinnisvarafirma Arco Vara tegevjuht Miko-Ove Niinemäe. Ta selgitas, et loomulikult kõik ootavad sõja lõppu, kuid hoiatas, et ehitusturule võib see tuua suure segaduse.