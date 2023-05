Soome järelvalve uurib Vattenfalli mullust käitumist elektriturul

Vattenfalli tuulik Läänemeres. Foto: Vattenfall

Soome elektriturujärelvalve Energiavirasto uurib Vattenfalli tegutsemist elektribörsil, kahtlustades, et Rootsi firma on tarninud börsile elektrit alla võimete, et hinda tõsta.

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel on Vattenfalli kahtlusalune tegevus leidnud aset möödunud aasta jooksul. Vattenfall, kes on Euroopa suurim elektritootja ja suur turutegija Soome elektribörsil, on kahtlustuste kohaselt ostnud turult mõnikord vähem elektrit kui vajanuks, teinekord aga pakkunud turul vähem elektrit kui võinuks.