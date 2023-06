„Arendada Eesti juhtimiskultuuri värskel moel ja parimate juhtidega? See konverents seda kindlasti tegi“

„Kui tahad, et su sõnumeid ignoreeritakse ja unustatakse, siis räägi faktidest. Kui tahad, et su sõnumeid ka kuulataks ja mäletataks, pead inimeste käivitamiseks jutustama lugusid ja kasutama selleks emotsioone," ütles konverentsi peaesineja Steve Rawling. Foto: Raul Mee

„Meid oli seal tänavu nii palju,“ võtab Macta Beauty Ilukaubamaja kaasasutaja Gretel Kikkas oma kogemuse Pärnu juhtimiskonverentsil osalemisest kokku ning lisab: “Me kõik oleme inimesed oma tugevuste ja nõrkustega, kuid kõigil meil on anda edasi oma kogemusi ja teadmisi. Pärnu juhtimiskonverentsil sain aru, et nende murede ja rõõmudega pole ma tegelikult üksi.“

Mais 460 Eesti juhti kokku toonud Pärnu juhtimiskonverents sai osalejatelt soovitusindeksiks 91,7% ning ülikõrge rahulolu peegeldub juba ka järgmise aasta osalejate nimekirjas – tänase seisuga on ligi 100 juhti ostnud järgmisel aastal 16.–17.mail toimuvale 29. Pärnu juhtimiskonverentsile pileti.

Küsisime tänavustelt osalejatelt, mida võtsid nad endaga tänavuselt Pärnu juhtimiskonverentsilt kaasa ja miks tulevad järgmisel aastal jälle osalema.

„Mulle väga meeldis peaesineja Steve Rawlingu ettekanne teemal „Parimad juhid räägivad lugusid“. Andis häid mõtteid, kuidas rääkida lugu, mis käivitab meeskonnas ideed uute ärisuundade leidmiseks, ja kuidas tõmmata töötajate tähelepanu ja julgustada neid ise tegutsema, et rääkida ettevõttest oma lugu. Mõnusalt inspireeriv ja kaasahaarav ettekanne andis rõõmsalt edasi mõtteid, kuidas iga tiimiliige tahab olla missioonil ja teha väärtuslikku tööd ning kuidas kaasatust paremini tekitada.

"Soovitan teistelgi järgmisel aastal Pärnu juhtimiskonverentsile tulla just peamiselt sellel põhjusel, et ennast igapäevarutiinist välja tuua, kuulata mõtteid ja ideid, kohtuda erinevate valdkonna inimestega, vestelda ja võtta kaasa see positiivsus, värskus, mida Pärnu juhtimiskonverents kindlasti annab," innustab Swedbanki juhatuse liige ja eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Foto on tehtud Pärnu juhtimiskonverentsi golfiturniiril. Foto: ANTS LIIGUS

Lisaks on oluline mõista, kuidas erinevad ettevõtted väärtuspõhist juhtimist rakendavad, keskendumaks oma tegevuses väärtuse loomisele ja edendamisele. Iga uus mõte loeb.“

Tarmo Ulla, Swedbanki juhatuse liige ja eraisikute panganduse juht

„Üks mõte, mis käivitas sisemised mõttemängud ja oma lihtsusega ah-jaa-hetke tekitas, oli kaitseväest Taavi Karotamme metafoor, et kommunikatsioon ei ole mitte nagu kreem tordi peal, mis tordi/sisu ära kaunistama peab, vaid see on nagu suhkur, mis peab olema ühtlaselt meie tordi sees ja mida ei tohi olla liiga palju ega liiga vähe. See on mõte, mida tasub meeles pidada ja rakendada igas valdkonnas ja igas meeskonnatöös," ütleb Südameapteegi turundus- ja kommunikatsioonijuht Enel Kolk.

"Aitäh, et leiate need nõelad heinakuhjast – oma ala spetsialistid, kes on sealjuures ka karismaatilised ja suurepärased loojutustajad. See on ka põhjus, miks mina taas saalis istusin ja lasin oma ootusi ületada," tunnistab Südameapteegi turundus- ja kommunikatsioonijuht Enel Kolk (fotol vasakul). Foto: Raul Mee

„Minu jaoks oli selle konverentsi vau-moment see, et tundsin ennast nagu Nordic Business Foorumist osavõtjana. Kui Pärnu juhtimiskonverentsi eesmärk on arendada Eesti juhtimiskultuuri värskel moel ja parimate juhtidega, siis see konverents seda kindlasti tegi. AI-l oli paljudel sõnavõttudeks ettevalmistamisel oma roll, aga see ongi värskel moel viis, kuidas segastel aegadel selgeid sõnumeid koostada. AI-l on olemas see big data, mille pealt soovitada, kuidas oma lood parimal viisil esitada.

Samas Loovagentuuri Utopia loovjuht Leslie Laasner tasakaalustas seda nii, et oli valmis selleks, mis tuleb siin ja praegu, ehk ilma ettevalmistavate küsimusteta. Esimest päeva alustas aga pidulikult orkester koos dirigendi päeva sujuva sissejuhatusega oma ala professionaalide juhtimisest, kus muusik teab oma pillist kõike, aga lõppsõna jääb juhile/dirigendile.

Pärnu juhtimiskonverents pakkus inspireerivat õhkkonda väga laiahaardelise esinejate ja valdkondade valikuga, alustades inimeste juhtimisest ja kommunikatsioonist nii distantsilt paindlike töötingimustega, tava- kui kriisiolukorras kuni andmeteni välja, mille põhjal faktid lugudena tiimidesse viia. Tööriistu, kuidas fookust hoida ja kuidas fookusaega planeerida, kuidas eri generatsioonide töötajaid juhtida, kuidas improteatri abiga spontaansust arendada ning võimalust näha ja kuulda, millised on ootused Eesti parimale juhile. Usun, et ka järgmisel konverentsil on valikus parimad päevakajalised teemad ja esinejad.“

Kairi Antson, Kaubamaja ASi andmehalduse osakonna juht

„Konverentsile tulles polnud mul aimugi, mis meid ees ootab, aga huvi oli suur. Hetkel ettevõtte juhina pean tõdema, et erinevate valdkondade juhtide esinemisteemad paelusid. Tahtsin kuulda teiste juhtide oma lugusid ja kogemusi, mis on nende efektiivsuse nipid oma meeskondadega ja arvamused majanduse hetkeolukorrast, konkurentsist, ning loomulikult ka seda, kuidas nad oma meeskondi motiveerivad ja oma ettevõtteid arendavad nii kõrghetkedel kui ka raskemal ajal. Me kõik oleme inimesed oma tugevuste ja nõrkustega, kuid kõigil meil on anda edasi oma kogemusi ja teadmisi. Sellistel hetkedel saad aru, et nende murede ja rõõmudega tegelikult sa pole üksi," tõdeb kiirelt kasvava Macta Beauty Ilukaubamaja kaasasutaja Gretel Kikkas.

"Soovitan loomulikult ka järgmisel aastal Pärnu juhtimiskonverentsile tulla, sest meid oli seal tänavu nii palju! Kindlasti leiab sealt iga ettevõtte juht endale töötubade seast huvipakkuvaid teemasid. Eriti lõbus on kohtuda ja tutvuda uute inimestega," ütleb pildil vasakult teine, kiiresti kasvava Macta Beauty Ilukaubamaja kaasasutaja Gretel Kikkas. Foto: Raul Mee

„Minu selle aasta ohhoooo-moment tööalases mõttes oli kindlasti Chat GPT. Tõmbasin selle äpi juba konverentsil oma telefoni ja ka töö juures olen arvutist seda kasutanud. Võimas tööriist, millel on suur tulevik! Lisaks sellele jäid meelde veel lugude rääkimise olulisus, rohepööre ja kuskilt kaugusest kumav käimas olev Ukraina sõda.

Kõigilt esinejatelt oli midagi huvitavat õppida. Rohkem jäid meelde Steve Rawling ja Leslie Laasner oma ettekannetega. Korralik vau-efekt oli koeraga laval Andres Suurküla ja efektse ümberriietumise numbri teinud Karin Madisson, kelle ettekanne oli seeläbi väga mõjus. Vestluspaneelides meeldisid mulle kõige rohkem parim juht Veiko Veskimäe („Uudishimu kui edasiviiv jõud“), Jaanus Vihand („Kui ei tea, millisesse sadamasse lähed, on iga tuul ebasoodne“) ja kursusevend Aavo Kärmas („Usalda töötajaid“).

Minu jaoks oli korralik vau-efekt ka muusikaline pool. Singer Vinger, minu noorusaja lemmikbänd, kelle enamiku laulude sõnu ma peast tean, esines väga võimsalt peoõhtul. Reede hommikul mõjus väga värskendavalt umbes 20 kilo alla võtnud Jarek Kasar alias Chalice, kes lahedas improviseerivas-iroonilises stiilis musitseerides tõmbas päeva mõnusalt käima. Väga huvitavalt oli ka konverentsi kava komponeeritud. Lähtun siin ühest küljest puhtalt isiklikust tunnetusest, aga kui nüüd korraks ka detaili minna, siis mõjus déjà-vu’na pärast Andres Suurküla esinemist justkui juhuslikult maha jäänud seljakott, kus sees olid Karin Madissoni kaitseliidu vormiriided. Justnagu püss seinal, millest mingi hetk tuleb pauk.

Tahaksin veel eriti kiita ka Marili Niidumaad ja Meelis Mandelit konverentsi juhtide ja moderaatoritena. Moderaatorid tajusid esinejaid ja intervjueeritavaid väga hästi, olid väga empaatilised ning oma küsimustega panid inimesed huvitavalt rääkima ja hoidsid diskussiooni mõnusalt voolavana. Moderaatorid esitasid ka teravad küsimused leebes toonis ja vormis, nii et intervjueeritavad säilitasid oma tavapärase pulsisageduse ega pidanud hakkama oma loomulikust tempost kiiremini rääkima või kuidagi ennast õigustama. Ma soovitaksin sama stiili kindlasti ka ETV vestlussaadete juhtidele.

Soovitaksin võtta kaks inspireerivat päeva kaunis kuurortlinnas Pärnus meeldivate kolleegidega selleks, et kuulda uutest trendidest ettevõtlusmaastikul, aga ka õppida teiste kogemustest konkreetsete juhtimisprobleemide lahendamisel.“

Viljar Laidvee, 40 miljonilise käibega tööstusettevõtte Ensto Enseki juhatuse liige

„Üks esmane tõdemus pärast konverentsi oli see, et küll on hea, et juhtimiskonverents on ajas vastu pidanud ja selles muutlikkus maailmas säilitanud oma hea taseme! Konverents moodustas ühe hea terviku nii päevase professionaalse konverentsiosa kui suhtlemiseks mõeldud vaheaegade ja meeleoluka õhtuse peoga. Juhigeeniga rahvast oli kogunenud palju, seega sai uuendada nii vanu tutvusi kui ka sõlmida uusi.

Vau-efekte oli mitu, nagu ka olulisi tõdemusi. Edukas juht tänastel segastel aegadel peab lisaks numbritele valdama sama oskuslikult ka oluliste sõnumite selget edastamist ja seda mitte ainult inimestele, vaid ka tehisarule. Mõtle iseendale, mõtle oma perele, organisatsioonile ja Eestile – unista parimast, aga ole valmis halvimaks; kas sina suudaksid neid kõiki vajadusel kaitsta oma tugevustega? Huumor päästab maailma.

Pärnu juhtimiskonverents on koht, kus vähemalt kord aastas end teiste juhigeeniga tegijate hulgas tuulutada ja hästi tunda. Siit kuuleb nii teiste kogemusi, õnnestumisi ja ämbreid kui ka hoogsaid tulevikuvaateid. Ei ole nii, et igal pool mujal on rohi alati rohelisem," tunnistab Swedbanki personalijuht Ülle Pind.

„Minu jaoks tekitas oskuslikult valitud peatemaatika vau-momendi. Teema käsitlemine nii laialt ja erinevate nurkade alt väga paeluvate esinejatega hoidis pinget heas mõttes kogu aeg üleval. Konverents haaras mind kaasa ja pani edasi mõtlema – on ju juhi töö näha just seda suuremat pilti ning siis täiendada oma teadmisi ja tööriistakasti, et organisatsiooni strateegilisi eesmärke koos tiimiga täita," räägib 120 inimesele tööd andva tarkvarafirma Concise Systemsi tegevjuht Katre Vahtra.

"Pole vist enne ühegi konverentsi lõppedes olnud nii kindel, et soovin ka järgmisel aastal osaleda, seega soovitan seda soojalt teistelegi – suurepärane korraldus, relevantsed teemad, väga esinduslik osalejaskond, mis muudab selle nauditavaks nii ärilises kui meelelahustuslikus võtmes," tunnistab 120 inimesele tööd andva tarkvarafirma Concise Systemsi tegevjuht Katre Vahtra. Foto: Erakogu

„Konverentsi ettekanded moodustasid terviku ja resoneerusid üksteisega võimsalt. Mu jaoks jäi kõlama, et selgeks kommunikatsiooniks tea oma mõju ja räägi vähem. Pärnu juhtimiskonverentsi võlu seisneb minu jaoks mitmes asjaolus – programm on samal ajal nii sisukas, meeleolukas kui ka päevakajaline; kahepäevane programm võimaldab võtta aega inspireerivate inimestega kohtumiseks ja uute kontaktide sõlmimiseks ning konverentsi korraldus on pisidetailideni läbi mõeldud ja külaliste heaolu arvestav.“

Merit Luik, Next Move’i juhatuse liige ja karjääri-coach

„Kui Pärnu kontserdimaja ja Rannahotelli seinad saaksid rääkida, siis ma usun, et nad jutustaksid melust. Nagu ütles riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Maria Kütt mulle hommikulauavestluses, siis see melu, jutuajamised ja uued tutvused on need, mis teda aina juhtimiskonverentsile tagasi toovad. Seinad kirjeldaksid ka sirget rühti, selget eneseväljendust, enesekindlat vaadet, mis kajas major Taavi Karotamme ja Mae Leyreri esitlustest. Ühtlasi võiksid kontserdimaja kõrged seinad ja laed meile vabalt seletada, mis vahe on story telling’ul ja story lining’ul. Steve Rawling ja Mae Leyrer tegid need mõisted lihtsalt ja arusaadavalt selgeks.

Pärnu kontserdimaja saal kindlasti muigas, kui majatäis juhte reageeris spontaanselt neile sülle kukkunud kingitusele. Rahel Otsa ja Karin Künnapas juhatasid osalejad improviseerima.

Olen üsna kindel, et seinad heldisid koos minuga, kuulates 2023. aasta parima juhi Veiko Veskimäe tõdemust, et juhi roll on aidata oma inimestel õnnestuda. Kaasa paneks neid rõõmustama ka Veiko hoiak valida inimesi selle järgi, kuivõrd uudishimulikud ja paremini tegemisele suunatud nad on.

Mine tea, ehk itsitas kuskil meie keskel ja ümber tehisaru, mille võimalustest kõneles Indrek Seppo.

Kahe päeva kava lõppes seekord kolme punktiga. Soovin kindlasti sealt, kus seekord pooleli jäime, järgmisel aastal jätkata ning lasta seintesse ajastule omast juhtimisvaimu settida.“

Juta Palmeri, Eesti turul enam kui 30 aastat talendinõustamisagentuurina tegutseva Fontes PMP OÜ juhtivkonsultant

"Olen üsna kindel, et seinad heldisid koos minuga, kuulates 2023. aasta parima juhi Veiko Veskimäe tõdemust, et juhi roll on aidata oma inimestel õnnestuda. Kahe päeva kava lõppes seekord kolme punktiga. Soovin kindlasti sealt, kus seekord pooleli jäime, järgmisel aastal jätkata ning lasta seintesse ajastule omast juhtimisvaimu settida," on Eesti turul enam kui 30 aastat talendinõustamisagentuurina tegutseva Fontes PMP OÜ juhtivkonsultant Juta Palmeri veendunud.

„Iga sarnane konverents on uute teadmiste ja perspektiivide omandamine ja neid oli ka see aasta väga palju. Eraldi tooks välja Steve Rawlingu ja Indrek Seppo esinemised, mis kõnetasid nii mind kui ka meie ettevõtte meeskonda. Kommunikatsioon on meie igapäevane tööriist ning tehisintellekt on tulevikus ka üks oluline tööriist juhtidele. Sel aastal oli mulle eriti kasulik võimalus saada erakonsultatsiooni konverentsi peaesineja Steve Rawlinguga. Vestelesime ja sain oma küsimustele vastused. Huumori eest erilised tänusõnad Lugejakirja eestvedajale."

Nadezda Dementjeva, aastaid järjekindlalt Äripäeva elektroonikatööstuse TOPis figureeriva Inission Tallinn OÜ tegevjuht

