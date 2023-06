Nestor ja Uusküla ennustavad, milline must luik majanduse uppi võib lükata

Maanteeveo hind langeb, kuid sõjaeelsele tasemele ei jõua ilmselt kunagi

Euroopa maanteevedude hinnad on juba teist kvartalit järjest languses, kuid sõjaeelse tasemeni on veel pikk maa tulla. Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon president Tiit Parik usub, et päris sellele tasemele tagasi ei jõuta ilmselt kunagi: „Intressi- ja palgasurve on vedajatel selleks liiga suur.“

