Puitmajade väiketootja plaanib ajutiselt tootmise sulgeda

Aiamajade tootja Savorito plaanib oma tootmise sulgeda vähemalt pooleks aastaks. Foto: Liis Treimann

Puidust aiamajade väiketootja Savorito plaanib seisma panna oma tootmise. Väiketootja juhatuse liikme Erlend Krausi sõnul näeb ta turu taastumist alles käesoleva aasta lõpus või järgmise alguses.

Kraus sõnas, et praegu on turuolukord keeruline: tellimusi ei ole palju ja laod on toodangut täis.