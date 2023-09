Tippfirmade ladvikus on iga naise kohta üksteist meest. Ja mis siis?

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juht Kati Kusmin ütleb, et mingisugust erikohtlemist pole ta enda soo tõttu pole karjääris kogenud. Kuid naisjuhid peavad tema hinnangul olema mõneski mõttes mitu korda tublimad. Foto: Andras Kralla

Saja Eesti tippfirma juhatuse liikmetest on naised vähem kui kümme protsenti. Sooline varalõhe on Eestis kõige suurem just kõige rikkamate hulgas.

„naised naised, mis te teete?

meie käime koolis ja trennis, oleme issi-emme lumehelbekesed

naised naised, mis te teete?

meie vää? lähme täna kluppi tantsima nagu Beyonce teeb

naised naised, mis te teete?

meil ei jää aega üle millegagi tegeleda, meil on pere“

Artist Chalice kutsus juba 2005. aastal loos „Peremeesorganismid“ naisi üles rohkema poole püüdlema. Ja õigesti tegi, sest veel praegugi on näiteks Eesti saja suurima käibega ettevõtte juhatuses naised mõõdukas haruldus: 247 juhatuse liikme seas on naisi vaid 23.

Naised ja mehed äride tipus Eesti saja suurima käibega ettevõtete juhatustes on 247 inimest, kellest naised on vaid 23. Analüüsides kõiki ettevõtteid, mille aastane käive on vähemalt viis miljonit eurot, on vaid 17 protsenti juhatusi, kus on naiste enamus. 83 protsendis ettevõtetes omavad juhatuses ülekaalu mehed. See tähendab, et ühe naiste juhitud ettevõtte kohta on Eestis viis ettevõtet, kus juhatavad vägesid mehed. Ettevõtlusega alustavate inimeste hulgas mehi poole rohkem kui naisi. Viimase kümne aasta jooksul on ettevõtet alustanud veidi üle 36 000 naise ja üle 92 000 mehe. Allikas: Äripäeva Infopank

Naiste vähesus ettevõtluses ja juhtimises ei jää siiski vaid vähese püüdluse või tahtmise taha. Äripäevaga suhelnud tippjuhid tõdevad, et tahtmisele vaatamata on ajalooliselt kehtinud ebavõrdsus visa kaduma.

Lisaks pole meestekesksus juhtimises ja äris tippjuhi jaoks mõnigi kord ka teema, mis vajab lahendamist. Äripäevalegi jagas üks tuntud tööstur, et naiste ja naisjuhtide vähesus tema ettevõttes on hea, sest siis jäävad tal naisteprobleemid tööl olemata.

Viimati kõlanud arvamusele vaidleb vastu elektroonikaettevõtte Incapi president Otto Pukk.