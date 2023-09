Pärast vahistamist: krüptomiljonäride arestitud ärid pandi talveunne

Ivan Turõginit ja Sergei Potapenkot süüdistatakse 550 miljoni dollari suuruse kahjusumma tekitamises. Foto: Patrik Tamm

Mullu novembris FBI ja Eesti politsei kinni peetud krüptomiljonärid Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko viibivad endiselt vahi all, nende ärid on varjusurmas.

Turõginile ja Potapenkole kuulub 16 ettevõtet – kõik on Burfa Capitali nimelise valdusfirma all. Neil on erinevad eesmärgid: Polybius Foundation tegeles näiteks Polybiuse krüptopanga ja OSOMi finantsrakenduse arendamisega, Burfa Tech tegeles krüpto kaevandusseadmete müügi, pilvekaevanduse ja andmekeskuste haldamisega, Burfa Media omab kinnisvara. Valdusfirma hõlmab ka IT ja reklaamiga tegelevaid ettevõtteid. Mõne ettevõtte eesmärk pole väga selge, sest nende aruanded on lakoonilised.